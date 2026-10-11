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Трамп после нападок Зеленского призвал провести выборы на Украине

Трамп после нападок Зеленского призвал провести выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине и попенял Владимиру Зеленскому за отказ от мирного урегулирования конфликта на Украине.

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