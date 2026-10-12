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Поставляемые из Китая ноутбуки получат "слабую начинку" и вырастут в цене

Поставляемые из Китая ноутбуки получат "слабую начинку" и вырастут в цене

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В начале 2027 года российские потребители увидят в магазинах ноутбуки из Китая, стоимость которых увеличится примерно на 10%.

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