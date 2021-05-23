Дотянулась рука Кремля. Илон Маск – как "пришелец из будущего" на московском форуме

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаДотянулась рука Кремля. Илон Маск – как "пришелец из будущего" на московском форуме Участие Илона Маска, пусть даже по видеосвязи, в русском образовательном форуме – событие из ряда вон выходящее.Вернуться к статье8610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповНШНина ШалеваПервая ЭВМ появилась в Москве в 1943 года.БОБорис ОсиповА персональный компьютер в Новосибирске в 1964 году.НШНина ШалеваХочу сказать Вам отдельное спасибо! Я давно изучаю все корни науки, которая сегодня определила весь мир на новые невиданные миру технологии. Это, в первую очередь, на цифровые технологии, управления всеми технологическими процессами в любой стране для процветания своих граждан.. Эта самая главная война на нашей Планете в 21 веке..епрст ептаИ сколько же всех корней у "науки, которая сегодня определила весь мир НА новые невиданные миру технологии"? Мне кажется, Вам "в первую очередь" мысли надо научиться правильно формулировать? А уж "НА цифровые технологии, управления всеми технологическими процессами в любой стране для процветания своих граждан" - во вторую очередь! Ну а про "самую главную войну на нашей Планете в 21 веке" я вообще промолчу, ладно?НШНина ШалеваИмеется в виду, войны в 20 веке. Не надо передергивать гибель всего населения.. в 20 веке!!!кормчийалександр петровВопрос зхаключается в том, кем был создан этот "успевающий малчик" и на чьи бабки??!!НШНина ШалеваЭтот "успевающий мальчик", кажется, создал сам себя! Фантастика не имеет границ.. Глубоко уважаю Маска...МБМаксим БуровА давайте нимб ему нарисуем и на место Аристотеля с Эйнштейном задвинем:)НШНина ШалеваМожет он и есть Аристотель, но только в нашем времени..НШНина ШалеваКстати, лет 17 тому назад у меня возник сценарий на тему, так и назывался "Антиматерия"... Хочу сказать, что тема эта не избитая и можно создать уникальную фантастику на 2-3 часа. Если ко мне обратится фантаст, то могу предложить этот сценарий за определенную сумму...НШНина ШалеваВсе упирается в финансы. Деньги есть, можно творить любую фантастику, искусство. Творить в живую.., на радость человечеству.Владимир СпиридоновФантастика, она и в Африке -фантастика.НШНина ШалеваНо Вы сами пофантазируйте.. и что будет дальше в Африке.Владимир СпиридоновА в Африке, а в Африке, на жаркой Лимпопо....МБМаксим БуровМаск пошёл на расхват. Подмосковье, Удмуртия, Калужская область! Губернаторы выстроились в очередь. Даёшь всем по маленькому Илончику! :)НШНина ШалеваКажется, Леонардо да Винчи творил на деньги богатых. Возможно, другие гениальные художники умирали без признания талантов.. Моцарт создал уникальное произведение опять на деньги богатого заказчика.. Поэтому мы и знаем Моцарта. Человечество само по себе необыкновенно талантливое..МБМаксим БуровНе стыдно за то, что как падальщики налетели и выпрашивают? Вместо того, чтобы свое что-то творить. Своих Масков нема?НШНина ШалеваДа уже давным давно появилась научная фантастика. У нас, в СССР и в Голливуде.. На данный момент, голливудская фантастика работает на Пентагон... Да я сама люблю американскую космическую фантастику..НШНина ШалеваК Вашему сведению, таких масков на земле огромное количество.НШНина ШалеваУ нас был и русский Кулибин, которого считали полудурком.. Изобретения Кулибина в Великобритании получили финансовую помощь и построили первый пароход.. Вам еще привезти 1000 примеры, что изобрели русские???НШНина ШалеваПри помощи Искусственного Интеллекта можно оценить всю фантастику Илона Маска. Кто он именно? В Российской Федерации уже вводят ИИ для всей цифровой экономики, распределения материальных богатств для определенного 1 Российского человека. У нас очень высокие шансы быть просто материально хорошо обеспеченным человеком. Россия не зря воевала тысячелетие за нашего Российского Человека.!! Талантливого во всех сферах..НШНина ШалеваИ быть Россиянам обеспеченным человеком на свыше 100 лет!НШНина ШалеваНашей Великолепной и Дивной стране Российской Федерации не нужно бороться за земли на других Континентах. Мы, Россияне, все завоевали давно наше Пространство для будущего поколения, для нас с вами!!! За нас, Россиян, боролись веками наши родственники, наши предки.. Все мировые войны были обращены против Россиян., против земли русской. Но наши предки кровью все отвоевывали!!!НШНина ШалеваМы знаем, что Владимир Путин гениальны Президент, который определил наше прекрасное существование на столетия вперед!Владимир СпиридоновОхренетьВладимир СпиридоновЧто Вы читаете? Или нюхаете?НШНина ШалеваЯ нюхаю книги, интернет, журналы, теле---радио.НШНина ШалеваИ еще нюхаю Ваши долбанные комментарии, уважаемый Владимир Спиридонов...Владимир СпиридоновНа здоровьеНШНина ШалеваВы можете себе представить, что рождаются люди с природным оптимизмом? Я всегда любила пошутить и посмеяться. Ну и что дальше? А сейчас в шоке от всех вас!!! Накинулись на 1 человека...МБМаксим БуровКак ни крути, а людям с хорошим чувством юмора живется намного веселее. Ведь если посмеяться над неловкой ситуацией или по-доброму подколоть оппонента, настроение сразу улучшается.:)НШНина ШалеваСпасибо за врачебный диагноз, сама бы никогда не догадалась. Теперь буду ждать летнего обострения. Хочу спросить, скоро будет полнолуние, что мне делать --выть или не выть (на луну)?НШНина ШалеваБудьте здоровы! Ждите в гости НЛО.Борис ВиленскийИлон Маск давно перещеголял барона Мюнхаузена.NVS66 SergeiShulepovИдиоты и проколы равны по значимости, называются просто по разному, синонимы.Анатолий ЛановойСудя по комментариям, Эйнштейна можно поздравить. Его предсказание сбылось ВО ВСЕМ МИРЕ!!!НШНина ШалеваЧеловеческая фантастика складывалась тысячелетиями. Миллиарды лет все живое на Земле приобретало нормы определенного Интеллекта.., движении к нашему человечеству...Natalija OsmininaПозорище... омерзительно смотреть, как россияне пресмыкаются перед этим аферюгой.NVS66 SergeiShulepovПросто денег хотят, но не пресмыкаются.Natalija OsmininaВ смысле студенты мечтают продать свои мозги Илону Маску? Или каких денег? То депутаты Думы встали со своих мест, чтобы рукоплескать американской делегации, то тут засуетились. То Евровидение, то Олимпийский спорт. Это и называется - ПРЕСМЫКАТЬСЯ. Как твари земноводные. Ползуют на брюхе перед Западом.NVS66 SergeiShulepovМаск за свои деньги, депутаты не за свои, кто платит на того и работают.Natalija OsmininaОн что, заплатил Пескову и тем губернаторам, что его пригласили?NVS66 SergeiShulepovПлатят за что то, а деньги подают на паперти хоть Пескову.Natalija OsmininaВернемся к началу. Вы написали: "Маск за свои деньги, депутаты не за свои, кто платит на того и работают". Я спросила Вас: "Кому же он платит?" Вы обошли мой вопрос молчанием. Тогда в связи с Вашим новым постом переспрошу: "И за что ему платят?" Может тогда я буду пониматть, о чем Вы пишите. Пока что это какие-то загадки, прозрачные намеки незнамо на что.NVS66 SergeiShulepovМаску не платят он заробатывает, платчт тем кто на содержании в т.ч. и депутатыNatalija OsmininaВот теперь Ваша мысль понятна.епрст ептаЭта Нина Шалева, это ДАУН какой-то, ей богу! Вы только вдумайтесь в смысл того, что и как она пишет: "Человеческая фантастика СКЛАДЫВАЛАСЬ тысячелетиями. Миллиарды лет все живое на Земле ПРИОБРЕТАЛО НОРМЫ определенного Интеллекта.., движении к нашему человечеству..." Что это за бред бредовый?НШНина ШалеваЯ читаю научные журналы в отличие от Вас. .Natalija OsmininaБольной человек, судя по постам.Анатолий ЛановойЭто понятно, а вот насколько эти журналы НАУЧНЫ? Вас трепещущийся на лунном ветру американский флаг убедил в том, что они там высаживались? Насколько же глубоко в Вас проник закон ВСЕМИРНОГО тяготения.НШНина ШалеваМне просто смешно думать, что вы представитель древнего мира. Вроде бы говорите (язык, на самом деле, является высшим достижением Интеллекта) все, что есть в арсенале человеческого существовании на Земле.. И сами себя отвергаете, что Вы человек!епрст ептаNVS66 SergeiShulepovНа расстоянии диагноз от диагноста.НСНина СинельниковаПочитал комменты. Неудобно встревать в высоконаучный обмен мнениями. Просто хотелось бы узнать мнение начальника космотранспортного цеха, т.е. Рогозина Д.О.НШНина ШалеваСпасибо Вам! Нам, Россиянам, точно нужно знать, как мы готовы к космическим войнам!НШНина ШалеваЭто крайне важно знать, как мы сможем страну защитить РФ от космических войн, которая уже на пороге.Ирина Серафимова (Микова)😄😄😄Игорь Кузнецов... начале 2020 года Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности, в которых содержится задача по освоению других планет Солнечной системы. По словам Рогозина, российскую космонавтику ожидает переход на новую технику. Он пояснил, что для создания новых ракет-носителей, нового пилотируемого корабля и для покорения Луны важны не только технологии, но и люди.mars_z СупруновМаск рвется в Россию не для того чтобы дать какие либо технологии или построить новый корабль для полетов в космос, но идет в Россию чтобы получить технологии, особенно по строительству реактивных двигателей для ракет по выводу кораблей в космос!!! Вот его главная цель, а наше тупорылое руководство, в том числе Песков, видимо за денежку, принимает активное участие по продвижению Маска в Россию!!! И помните мои слова, Маск придет в Роскосмос, возьмет все что ему нужно, а потом скажет, что Россия отсталая и ничего нового у нее нет, я не буду с ней сотрудничать и снова Россию обольет грязью!!! Так что предупреждаю всех, восхищающихся Маском, что вы получите удар, после того, как он получит все необходимое для себя любимого!!! Маск авантюрист и халтурщик!!!НШНина ШалеваМы с Вами полностью согласны!!! У нас есть внешняя и внутренняя разведка всей нашей страны. Мы надеемся на выявления, что там думают Штаты... по поводу Маска, кто он и откуда он?Natalija OsmininaИменно так!Konstantin ПетровЭто не Маск рвется в РФ, а РФ зазывает культового и знакового бизнесмена. В отличии от Рогозина, Маск каждый месяц запускает корабли, а собирает их на коленке в ангаре. Еще пару лет и вывод людей и грузов в космос будет стоить копейки и Роскосмос со своими Союзами созданными Королевым и неповоротливыми и вороватыми госкорпорациями закроются или отдадутся Китайцам. Мы только и занимаемся тем, что поздравляем Китайцев с посадкой на Луну, с посадкой Марсохода на Марс, завидуем Маску, а сами с надутыми щеками сидим и раскрашиваем Союзы и Протоны под хохлому и гжель, а главный ракетчик сочиняет гимны.Natalija OsmininaА чего у Маска так много ракет взрывается на старте? Видимо потому, что на коленке клепает или делает их.. . сами знаете чем. А насчет "посадок" на Луне и Марсе тут бабушка надвое сказала... Я понимаю, смотреть компьютерную графику прикольно. Но имеет ли она отношение к реальности? - вот в чем вопрос. Вы еще вспомните о путешествии Незнайки на Луну, пардон, астронавтов НАСА. Нельзя же всерьез воспринимать все, что нам показывают, тем более при современных возможностях компьютерных технологий и создания голограмм, даже тактильных. Мир живет в паутине глобальной иллюзии. И в этом опирается на тех, кто согласен биться в её сетях.Natalija OsmininaА РФ "зазывает" Маска не потому, что этот аферюга умнее или владеет ккими-то секретами космических технологий, а чисто из политических и популистских технологий.Konstantin ПетровВы не понимаете. Маск бизнесмен. он отрабатывает узлы и технологии. Пока в России целые институты годами что-то там чертят, потом в лабораториях годами проверяют, Маскуц проще и дешевле собрать прототип и пульнуть им вверх, при этом устроив шоу, собрать зрителей, продать билеты. Потом еще и фильм об этом снять. Таким образом он покрывает часть убытков, постоянно на слуху, пиариться. и как итог Маска знают все, а Рогозина только Владимир Владимирович. Маск миллиардер, а Рогозин во многомиллиардных долгах. Маск считает каждый доллар, а Рогозин денег не считает.Natalija OsmininaНу, пусть отрабатывает. Биткоин он уже отработал))) Поднял на своем имени и обвалил, согласившись, что майнить биткоины это не экологично, не по "зеленому" это))) Шоумен не всегда аналог "бизнесмена", хотя тоже делает деньги. И аферисты авантюрного склада тоже зарабатывают капиталы. Но не всегда вносят вклад в науку. Понимаю, народу нравятся дебильные призывы: "Даешь Марс!" или "Даешь Луну!" Ради Бога, если им всем не стыдно за себя.Konstantin ПетровНе надо ему завидовать. Будьте скромнееNatalija OsmininaСмешно)) Вам плюсик за юмор.NVS66 SergeiShulepovУ него (Макса) технологии определенные есть, если с миром придет жаловать будем.Игорь КузнецовИменно так. Заимствование технологий было и будет. Просто надо быть прагматичными и патентовать изобретения.NVS66 SergeiShulepovИ на за Виндус платить.Игорь КузнецовЛично я при покупке компа заплатил за ОС и установку её. Просто обновления получать бесплатно могу. Не люблю "пиратские копии" (((NVS66 SergeiShulepovОС это не программа а оболочка, не со всеми оболочками программы работают. Не понимаю зачем платить.Игорь Кузнецов"Операционная система Microsoft Windows 10 Pro..." - Приобретая Windows 10, вы обретаете большую гибкость, чем когда-либо. ... Если вы работаете с большими данными, создаете объемные графические файлы, редактируете видео или пользуетесь CAD-приложениями (системы автоматизированного проектирования), Windows 10 Pro для рабочих станций — это ваш выбор. (не реклама, объяснение что такое ОС)NVS66 SergeiShulepovОперационная система, любая это только интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами. Потому и надо за программы платить.Игорь КузнецовСогласен. Я покупаю лицензионные программы по мере необходимости. Есть предустановленные на компьютере и на смартфоне. 1200 руб./мес. в кредит и 24 месяца плачу с оплатой страховки в 4,5 т.руб. (смартфон) В этом вопросе не следует "жидиться" - себе дороже.NVS66 SergeiShulepovЛишь бы платить и надеяться. По средствам своим жить надо.Игорь КузнецовВсё правильно. Надо "жить по средствам" и либо экономить, либо зарабатывать. Каждый решает сам. "Всепропальщики" надеются что им рабочие места с достойной з/п государство должно создать, реалисты, как мой сосед, заканчивают ВУЗ и идут работать на станок с ЧПУ - до 100 т.р./мес.NVS66 SergeiShulepovСтанки с ЧПУ ремонтирую но они не везде.Игорь КузнецовДа, молодым (до пенсии) можно и работу поискать. Я, например, уже после ГСВГ (в начале 90-х) ездил "халтурить" в совхозы. Мосты строили, коровники и т.п. З/п инженера в 130 р./мес. не хватало. А там за месяц можно 500-600 руб. "отхватить" было.NVS66 SergeiShulepovВ 1980 г, в Олимпиаду 4 заработали 12000 по 3000 каждому, при стипендии 55р, так жизнь и покатилась.Сергей СарматовШарлатан, и барыга...!!!Konstantin ПетровДа это прогиб какой-то. Еще недавно наши стебались по его поводу. Когда он хотел купить у нас ракету для первого запуска просто послали мальчика в зад. Потом началась эта истерия типа батута Рогозина, -"как тебе это Илон Маск" и т.п. А теперь, О, Чудо. сами стоят в очереди, что бы к ручке приложиться и инвестиций Маска себе в регион заполучить. Холопы.ГгалинаЗа державу обидно!Комментировать
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