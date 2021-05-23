НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Серафимова (Микова)
    Мы и испытываем к ним чувство брезгливости, но им глубоко безразличны наши чувства"Бежать без огляд...
  • Ан ШХ
    это хороший знак, может присосавшиеся паразиты всё же салят с тела Руси, а нам легче! Надо бы им помочь, подарить пла..."Бежать без огляд...
  • Виктор Василенко
    когда же до этих дэбилов дойдет , что их используют как резиновое изделие в борьбе против России , не больше, и в НАТ...Натовская морковк...

Дотянулась рука Кремля. Илон Маск – как "пришелец из будущего" на московском форуме

Дотянулась рука Кремля. Илон Маск – как "пришелец из будущего" на московском форуме

Участие Илона Маска, пусть даже по видеосвязи, в русском образовательном форуме – событие из ряда вон выходящее.

Вернуться к статье
8610
Обсудить
Борис Осипов
Нина Шалева
Первая ЭВМ появилась в Москве в 1943 года.
Борис Осипов
А персональный компьютер в Новосибирске в 1964 году.
Нина Шалева
Хочу сказать Вам отдельное спасибо! Я давно изучаю все корни науки, которая сегодня определила весь мир на новые невиданные миру технологии. Это, в первую очередь, на цифровые технологии, управления всеми технологическими процессами в любой стране для процветания своих граждан.. Эта самая главная война на нашей Планете в 21 веке..
епрст епта
И сколько же всех корней у "науки, которая сегодня определила весь мир НА новые невиданные миру технологии"? Мне кажется, Вам "в первую очередь" мысли надо научиться правильно формулировать? А уж "НА цифровые технологии, управления всеми технологическими процессами в любой стране для процветания своих граждан" - во вторую очередь! Ну а про "самую главную войну на нашей Планете в 21 веке" я вообще промолчу, ладно?
Нина Шалева
Имеется в виду, войны в 20 веке. Не надо передергивать гибель всего населения.. в 20 веке!!!
кормчий
александр петров
Вопрос зхаключается в том, кем был создан этот "успевающий малчик" и на чьи бабки??!!
Нина Шалева
Этот "успевающий мальчик", кажется, создал сам себя! Фантастика не имеет границ.. Глубоко уважаю Маска...
Максим Буров
А давайте нимб ему нарисуем и на место Аристотеля с Эйнштейном задвинем:)
Нина Шалева
Может он и есть Аристотель, но только в нашем времени..
Нина Шалева
Кстати, лет 17 тому назад у меня возник сценарий на тему, так и назывался "Антиматерия"... Хочу сказать, что тема эта не избитая и можно создать уникальную фантастику на 2-3 часа. Если ко мне обратится фантаст, то могу предложить этот сценарий за определенную сумму...
Нина Шалева
Все упирается в финансы. Деньги есть, можно творить любую фантастику, искусство. Творить в живую.., на радость человечеству.
Владимир Спиридонов
Фантастика, она и в Африке -фантастика.
Нина Шалева
Но Вы сами пофантазируйте.. и что будет дальше в Африке.
Владимир Спиридонов
А в Африке, а в Африке, на жаркой Лимпопо....
Максим Буров
Маск пошёл на расхват. Подмосковье, Удмуртия, Калужская область! Губернаторы выстроились в очередь. Даёшь всем по маленькому Илончику! :)
Нина Шалева
Кажется, Леонардо да Винчи творил на деньги богатых. Возможно, другие гениальные художники умирали без признания талантов.. Моцарт создал уникальное произведение опять на деньги богатого заказчика.. Поэтому мы и знаем Моцарта. Человечество само по себе необыкновенно талантливое..
Максим Буров
Не стыдно за то, что как падальщики налетели и выпрашивают? Вместо того, чтобы свое что-то творить. Своих Масков нема?
Нина Шалева
Да уже давным давно появилась научная фантастика. У нас, в СССР и в Голливуде.. На данный момент, голливудская фантастика работает на Пентагон... Да я сама люблю американскую космическую фантастику..
Нина Шалева
К Вашему сведению, таких масков на земле огромное количество.
Нина Шалева
У нас был и русский Кулибин, которого считали полудурком.. Изобретения Кулибина в Великобритании получили финансовую помощь и построили первый пароход.. Вам еще привезти 1000 примеры, что изобрели русские???
Нина Шалева
При помощи Искусственного Интеллекта можно оценить всю фантастику Илона Маска. Кто он именно? В Российской Федерации уже вводят ИИ для всей цифровой экономики, распределения материальных богатств для определенного 1 Российского человека. У нас очень высокие шансы быть просто материально хорошо обеспеченным человеком. Россия не зря воевала тысячелетие за нашего Российского Человека.!! Талантливого во всех сферах..
Нина Шалева
И быть Россиянам обеспеченным человеком на свыше 100 лет!
Нина Шалева
Нашей Великолепной и Дивной стране Российской Федерации не нужно бороться за земли на других Континентах. Мы, Россияне, все завоевали давно наше Пространство для будущего поколения, для нас с вами!!! За нас, Россиян, боролись веками наши родственники, наши предки.. Все мировые войны были обращены против Россиян., против земли русской. Но наши предки кровью все отвоевывали!!!
Нина Шалева
Мы знаем, что Владимир Путин гениальны Президент, который определил наше прекрасное существование на столетия вперед!
Владимир Спиридонов
Охренеть
Владимир Спиридонов
Что Вы читаете? Или нюхаете?
Нина Шалева
Я нюхаю книги, интернет, журналы, теле---радио.
Нина Шалева
И еще нюхаю Ваши долбанные комментарии, уважаемый Владимир Спиридонов...
Владимир Спиридонов
На здоровье
Нина Шалева
Вы можете себе представить, что рождаются люди с природным оптимизмом? Я всегда любила пошутить и посмеяться. Ну и что дальше? А сейчас в шоке от всех вас!!! Накинулись на 1 человека...
Максим Буров
Как ни крути, а людям с хорошим чувством юмора живется намного веселее. Ведь если посмеяться над неловкой ситуацией или по-доброму подколоть оппонента, настроение сразу улучшается.:)
Нина Шалева
Спасибо за врачебный диагноз, сама бы никогда не догадалась. Теперь буду ждать летнего обострения. Хочу спросить, скоро будет полнолуние, что мне делать --выть или не выть (на луну)?
Нина Шалева
Будьте здоровы! Ждите в гости НЛО.
Борис Виленский
Илон Маск давно перещеголял барона Мюнхаузена.
NVS66 SergeiShulepov
Идиоты и проколы равны по значимости, называются просто по разному, синонимы.
Анатолий Лановой
Судя по комментариям, Эйнштейна можно поздравить. Его предсказание сбылось ВО ВСЕМ МИРЕ!!!
Нина Шалева
Человеческая фантастика складывалась тысячелетиями. Миллиарды лет все живое на Земле приобретало нормы определенного Интеллекта.., движении к нашему человечеству...
Natalija Osminina
Позорище... омерзительно смотреть, как россияне пресмыкаются перед этим аферюгой.
NVS66 SergeiShulepov
Просто денег хотят, но не пресмыкаются.
Natalija Osminina
В смысле студенты мечтают продать свои мозги Илону Маску? Или каких денег? То депутаты Думы встали со своих мест, чтобы рукоплескать американской делегации, то тут засуетились. То Евровидение, то Олимпийский спорт. Это и называется - ПРЕСМЫКАТЬСЯ. Как твари земноводные. Ползуют на брюхе перед Западом.
NVS66 SergeiShulepov
Маск за свои деньги, депутаты не за свои, кто платит на того и работают.
Natalija Osminina
Он что, заплатил Пескову и тем губернаторам, что его пригласили?
NVS66 SergeiShulepov
Платят за что то, а деньги подают на паперти хоть Пескову.
Natalija Osminina
Вернемся к началу. Вы написали: "Маск за свои деньги, депутаты не за свои, кто платит на того и работают". Я спросила Вас: "Кому же он платит?" Вы обошли мой вопрос молчанием. Тогда в связи с Вашим новым постом переспрошу: "И за что ему платят?" Может тогда я буду пониматть, о чем Вы пишите. Пока что это какие-то загадки, прозрачные намеки незнамо на что.
NVS66 SergeiShulepov
Маску не платят он заробатывает, платчт тем кто на содержании в т.ч. и депутаты
Natalija Osminina
Вот теперь Ваша мысль понятна.
епрст епта
Эта Нина Шалева, это ДАУН какой-то, ей богу! Вы только вдумайтесь в смысл того, что и как она пишет: "Человеческая фантастика СКЛАДЫВАЛАСЬ тысячелетиями. Миллиарды лет все живое на Земле ПРИОБРЕТАЛО НОРМЫ определенного Интеллекта.., движении к нашему человечеству..." Что это за бред бредовый?
Нина Шалева
Я читаю научные журналы в отличие от Вас. .
Natalija Osminina
Больной человек, судя по постам.
Анатолий Лановой
Это понятно, а вот насколько эти журналы НАУЧНЫ? Вас трепещущийся на лунном ветру американский флаг убедил в том, что они там высаживались? Насколько же глубоко в Вас проник закон ВСЕМИРНОГО тяготения.
Нина Шалева
Мне просто смешно думать, что вы представитель древнего мира. Вроде бы говорите (язык, на самом деле, является высшим достижением Интеллекта) все, что есть в арсенале человеческого существовании на Земле.. И сами себя отвергаете, что Вы человек!
епрст епта
NVS66 SergeiShulepov
На расстоянии диагноз от диагноста.
Нина Синельникова
Почитал комменты. Неудобно встревать в высоконаучный обмен мнениями. Просто хотелось бы узнать мнение начальника космотранспортного цеха, т.е. Рогозина Д.О.
Нина Шалева
Спасибо Вам! Нам, Россиянам, точно нужно знать, как мы готовы к космическим войнам!
Нина Шалева
Это крайне важно знать, как мы сможем страну защитить РФ от космических войн, которая уже на пороге.
Ирина Серафимова (Микова)
😄😄😄
Игорь Кузнецов
... начале 2020 года Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности, в которых содержится задача по освоению других планет Солнечной системы. По словам Рогозина, российскую космонавтику ожидает переход на новую технику. Он пояснил, что для создания новых ракет-носителей, нового пилотируемого корабля и для покорения Луны важны не только технологии, но и люди.
mars_z Супрунов
Маск рвется в Россию не для того чтобы дать какие либо технологии или построить новый корабль для полетов в космос, но идет в Россию чтобы получить технологии, особенно по строительству реактивных двигателей для ракет по выводу кораблей в космос!!! Вот его главная цель, а наше тупорылое руководство, в том числе Песков, видимо за денежку, принимает активное участие по продвижению Маска в Россию!!! И помните мои слова, Маск придет в Роскосмос, возьмет все что ему нужно, а потом скажет, что Россия отсталая и ничего нового у нее нет, я не буду с ней сотрудничать и снова Россию обольет грязью!!! Так что предупреждаю всех, восхищающихся Маском, что вы получите удар, после того, как он получит все необходимое для себя любимого!!! Маск авантюрист и халтурщик!!!
Нина Шалева
Мы с Вами полностью согласны!!! У нас есть внешняя и внутренняя разведка всей нашей страны. Мы надеемся на выявления, что там думают Штаты... по поводу Маска, кто он и откуда он?
Natalija Osminina
Именно так!
Konstantin Петров
Это не Маск рвется в РФ, а РФ зазывает культового и знакового бизнесмена. В отличии от Рогозина, Маск каждый месяц запускает корабли, а собирает их на коленке в ангаре. Еще пару лет и вывод людей и грузов в космос будет стоить копейки и Роскосмос со своими Союзами созданными Королевым и неповоротливыми и вороватыми госкорпорациями закроются или отдадутся Китайцам. Мы только и занимаемся тем, что поздравляем Китайцев с посадкой на Луну, с посадкой Марсохода на Марс, завидуем Маску, а сами с надутыми щеками сидим и раскрашиваем Союзы и Протоны под хохлому и гжель, а главный ракетчик сочиняет гимны.
Natalija Osminina
А чего у Маска так много ракет взрывается на старте? Видимо потому, что на коленке клепает или делает их.. . сами знаете чем. А насчет "посадок" на Луне и Марсе тут бабушка надвое сказала... Я понимаю, смотреть компьютерную графику прикольно. Но имеет ли она отношение к реальности? - вот в чем вопрос. Вы еще вспомните о путешествии Незнайки на Луну, пардон, астронавтов НАСА. Нельзя же всерьез воспринимать все, что нам показывают, тем более при современных возможностях компьютерных технологий и создания голограмм, даже тактильных. Мир живет в паутине глобальной иллюзии. И в этом опирается на тех, кто согласен биться в её сетях.
Natalija Osminina
А РФ "зазывает" Маска не потому, что этот аферюга умнее или владеет ккими-то секретами космических технологий, а чисто из политических и популистских технологий.
Konstantin Петров
Вы не понимаете. Маск бизнесмен. он отрабатывает узлы и технологии. Пока в России целые институты годами что-то там чертят, потом в лабораториях годами проверяют, Маскуц проще и дешевле собрать прототип и пульнуть им вверх, при этом устроив шоу, собрать зрителей, продать билеты. Потом еще и фильм об этом снять. Таким образом он покрывает часть убытков, постоянно на слуху, пиариться. и как итог Маска знают все, а Рогозина только Владимир Владимирович. Маск миллиардер, а Рогозин во многомиллиардных долгах. Маск считает каждый доллар, а Рогозин денег не считает.
Natalija Osminina
Ну, пусть отрабатывает. Биткоин он уже отработал))) Поднял на своем имени и обвалил, согласившись, что майнить биткоины это не экологично, не по "зеленому" это))) Шоумен не всегда аналог "бизнесмена", хотя тоже делает деньги. И аферисты авантюрного склада тоже зарабатывают капиталы. Но не всегда вносят вклад в науку. Понимаю, народу нравятся дебильные призывы: "Даешь Марс!" или "Даешь Луну!" Ради Бога, если им всем не стыдно за себя.
Konstantin Петров
Не надо ему завидовать. Будьте скромнее
Natalija Osminina
Смешно)) Вам плюсик за юмор.
NVS66 SergeiShulepov
У него (Макса) технологии определенные есть, если с миром придет жаловать будем.
Игорь Кузнецов
Именно так. Заимствование технологий было и будет. Просто надо быть прагматичными и патентовать изобретения.
NVS66 SergeiShulepov
И на за Виндус платить.
Игорь Кузнецов
Лично я при покупке компа заплатил за ОС и установку её. Просто обновления получать бесплатно могу. Не люблю "пиратские копии" (((
NVS66 SergeiShulepov
ОС это не программа а оболочка, не со всеми оболочками программы работают. Не понимаю зачем платить.
Игорь Кузнецов
"Операционная система Microsoft Windows 10 Pro..." - Приобретая Windows 10, вы обретаете большую гибкость, чем когда-либо. ... Если вы работаете с большими данными, создаете объемные графические файлы, редактируете видео или пользуетесь CAD-приложениями (системы автоматизированного проектирования), Windows 10 Pro для рабочих станций — это ваш выбор. (не реклама, объяснение что такое ОС)
NVS66 SergeiShulepov
Операционная система, любая это только интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами. Потому и надо за программы платить.
Игорь Кузнецов
Согласен. Я покупаю лицензионные программы по мере необходимости. Есть предустановленные на компьютере и на смартфоне. 1200 руб./мес. в кредит и 24 месяца плачу с оплатой страховки в 4,5 т.руб. (смартфон) В этом вопросе не следует "жидиться" - себе дороже.
NVS66 SergeiShulepov
Лишь бы платить и надеяться. По средствам своим жить надо.
Игорь Кузнецов
Всё правильно. Надо "жить по средствам" и либо экономить, либо зарабатывать. Каждый решает сам. "Всепропальщики" надеются что им рабочие места с достойной з/п государство должно создать, реалисты, как мой сосед, заканчивают ВУЗ и идут работать на станок с ЧПУ - до 100 т.р./мес.
NVS66 SergeiShulepov
Станки с ЧПУ ремонтирую но они не везде.
Игорь Кузнецов
Да, молодым (до пенсии) можно и работу поискать. Я, например, уже после ГСВГ (в начале 90-х) ездил "халтурить" в совхозы. Мосты строили, коровники и т.п. З/п инженера в 130 р./мес. не хватало. А там за месяц можно 500-600 руб. "отхватить" было.
NVS66 SergeiShulepov
В 1980 г, в Олимпиаду 4 заработали 12000 по 3000 каждому, при стипендии 55р, так жизнь и покатилась.
Сергей Сарматов
Шарлатан, и барыга...!!!
Konstantin Петров
Да это прогиб какой-то. Еще недавно наши стебались по его поводу. Когда он хотел купить у нас ракету для первого запуска просто послали мальчика в зад. Потом началась эта истерия типа батута Рогозина, -"как тебе это Илон Маск" и т.п. А теперь, О, Чудо. сами стоят в очереди, что бы к ручке приложиться и инвестиций Маска себе в регион заполучить. Холопы.
галина
За державу обидно!

Картина дня

наверх