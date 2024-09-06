Захарова: ситуация с Дуровым должна стать отрезвляющим примером

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что ситуация с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции должна стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах.
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