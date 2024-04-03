Врач рассказал, откуда берутся прыщи и как от них избавиться

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Роман Иванов в среду, 3 апреля, рассказал «Известиям», почему на щеках, носу и подбородке время от времени возникают прыщи и как предотвратить их появление.
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