В России предложили обязать школьников сдавать ГТО

Сдача нормативов будет способствовать развитию физической культуры в школах. Депутат Государственной Думы Сергей Колунов (Единая Россия) обратился с предложением сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для всех обучающихся в российских школах.
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