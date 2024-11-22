Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

«Собираюсь побить Алекса Перейру в марте, дам ему в июле реванш, а затем побью одного из этих бездельников вроде Джамала Хилла и Иржи Прохазки в октябре в Абу-Даби», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
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