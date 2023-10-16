По факту массовой драки в Приволжке полиция возбудила уголовное дело

По предварительной информации, в конфликте участвовали приехавшие из Костромской области мигранты.Утром 16 октября ивановские телеграм-каналы опубликовали видео ночной массовой драки, которая случилась в выходные в Приволжке.
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