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По факту массовой драки в Приволжке полиция возбудила уголовное дело

По факту массовой драки в Приволжке полиция возбудила уголовное дело

По предварительной информации, в конфликте участвовали приехавшие из Костромской области мигранты.Утром 16 октября ивановские телеграм-каналы опубликовали видео ночной массовой драки, которая случилась в выходные в Приволжке.

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