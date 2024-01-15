Как Россия может остановить ракетные удары по Белгороду

Вообще то в России есть АРМИЯ, которая обязана защищать граждан от нападений. Вопрос к верховному почему она это не делает. Давно могли бы уничтожить все силовые подстанции, ЖД пути и мосты, входные ЖД станции. Кто этим должен заниматься?

Сергей Туренко

Давно пора было сформировать на базе Белгородского погранотряда подразделение разведки с позиции БПЛА и подразделение по борьбе с РСЗО и артилерийскими системами. Ведь ВСУ пользуются как правило одними и теми же маршрутами и укрытиями. За 2 года можно было установить все пункты и разработать тактику ведения с ними борьбы.