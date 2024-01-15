Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Какие на хрен законы  и мифическое юридическое поле, есть только право сильного, сильный забирает все слабый остается...Россия подготовил...
  • АндрейБорков
    Контрольный залп:...
  • Владимир Соловьев
    Зеленский уйдёт в "отставку" вместе с Байденом.Зеленский умирать...

Как Россия может остановить ракетные удары по Белгороду

Как Россия может остановить ракетные удары по Белгороду

  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности ВС России к поэтапному минимизированию, а затем и полному пресечению ракетно-артиллерийских ударов формирований ВСУ по Белгороду и близлежащим населённым пунктам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий
Одна трепотня...
Ответить
19 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то в России есть  АРМИЯ, которая обязана защищать граждан от нападений. Вопрос к верховному  почему она это не делает.  Давно могли бы уничтожить все  силовые подстанции, ЖД пути и мосты, входные ЖД  станции. Кто этим должен заниматься?
Ответить
15 час.
Сергей Туренко
Давно пора было сформировать на базе Белгородского погранотряда подразделение разведки с позиции БПЛА и подразделение по борьбе с РСЗО и артилерийскими системами. Ведь ВСУ пользуются как правило одними и теми же маршрутами и укрытиями. За 2 года можно было установить все пункты и разработать тактику ведения с ними борьбы.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх