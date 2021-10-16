Российский бизнесмен приобрел белорусский Паритетбанк

Сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО «Паритетбанк» российскому предпринимателю Расиму Исмаилову состоялась 12 октября 2021 года, об этом 14 октября сообщает пресс-служба банка В финансовом учреждении сообщили, что смена владельца не повлияет на его операционную деятельность.
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