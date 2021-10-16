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Российский бизнесмен приобрел белорусский Паритетбанк

Российский бизнесмен приобрел белорусский Паритетбанк

Сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО «Паритетбанк» российскому предпринимателю Расиму Исмаилову состоялась 12 октября 2021 года, об этом 14 октября сообщает пресс-служба банка В финансовом учреждении сообщили, что смена владельца не повлияет на его операционную деятельность.

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