Российский бизнесмен приобрел белорусский Паритетбанк

Сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО «Паритетбанк» российскому предпринимателю Расиму Исмаилову состоялась 12 октября 2021 года, об этом 14 октября сообщает пресс-служба банка В финансовом учреждении сообщили, что смена владельца не повлияет на его операционную деятельность.