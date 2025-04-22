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На Камчатке появится первый профильный класс ФСБ для будущих защитников России

На Камчатке появится первый профильный класс ФСБ для будущих защитников России

На Камчатке, в школе №34 Петропавловска-Камчатского, откроется первый профильный класс ФСБ. Новый учебный год предоставит подросткам возможность углубленно изучать ключевые дисциплины и готовиться к поступлению в вузы ФСБ России.

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