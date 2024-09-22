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Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова. Что известно о ходе расследования?

Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова. Что известно о ходе расследования?

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и отражавшие наступление противника, согласились дать показания в рамках уголовного дела в отношении бывшего командующего армией генерал-майора Ивана Попова.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Из штанов выпрыгнут, из пальца высосут, … бляди, сэр(((
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13 час.
Акимова Татьяна
Где Белоусов со своим ошибаться можно, врать нельзя?
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12 час.

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