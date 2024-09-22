Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова. Что известно о ходе расследования?

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и отражавшие наступление противника, согласились дать показания в рамках уголовного дела в отношении бывшего командующего армией генерал-майора Ивана Попова.
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