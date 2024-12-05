Задержали на выходе. Полицейские арестовали пьяного мужчину в аэропорту Владивостока

В Международном аэропорту Владивосток транспортные полицейские задержали 20-летнего мужчину. Авиапассажир прилетел в столицу ДФО уже в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной полиции.
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