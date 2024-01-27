«Жалобы стали сыпаться отовсюду». Почему россиянам все чаще мерещится ЛГБТ-пропаганда*?

2023 год стал рекордным по числу дел о пропаганде ЛГБТ* в России. Жалоб же, по словам полицейских, еще больше: сотрудникам правоохранительных органов приходится проверять записи школьных праздников и выяснять, зачем аниматоры продают детям игрушки радужной расцветки.
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