«Жалобы стали сыпаться отовсюду». Почему россиянам все чаще мерещится ЛГБТ-пропаганда*?

2023 год стал рекордным по числу дел о пропаганде ЛГБТ* в России. Жалоб же, по словам полицейских, еще больше: сотрудникам правоохранительных органов приходится проверять записи школьных праздников и выяснять, зачем аниматоры продают детям игрушки радужной расцветки.