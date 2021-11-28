Политика как она есть

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Две танковые БТГ, усиленные артиллерией, сформированы недалеко от украинской границы

Две танковые БТГ, усиленные артиллерией, сформированы недалеко от украинской границы

Запад продолжает усиленно нагнетать истерию вокруг «концентрации российской военщины возле украинских рубежей», рассуждая о «неизбежном вторжении» России на Украину.

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