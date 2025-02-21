Трамп заявил, что присутствие Зеленского на мирных переговорах по Украине не имеет значения

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Президент США заявил, что участие украинского лидера Владимира Зеленского в международных встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине не является приоритетом.
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