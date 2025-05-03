Экс-сотрудник Госдепа Хо: Украину ждет полная распродажа Реконструкцией Украины будут заниматься Уолл-стрит, американские банки и военно-промышленные корпорации, которые уже подписали соглашения с Киевом.
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