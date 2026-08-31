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Жизнь после «Папиных дочек»: почему Екатерина Старшова бросила МГУ, уехала из России и выбрала лед

Жизнь после «Папиных дочек»: почему Екатерина Старшова бросила МГУ, уехала из России и выбрала лед

В конце 2000-х пятилетнюю Катю Старшову узнавали на каждом шагу: роль Пуговки в ситкоме «Папины дочки» мгновенно сделала её едва ли не самым популярным ребёнком страны.

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