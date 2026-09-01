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Царьград

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Вышний Волочёк развивает льняной бренд России

Вышний Волочёк развивает льняной бренд России

Вышний Волочёк укрепляет статус одного из центров льняного дела Верхневолжья. Фестиваль "Лён Золотой", получивший признание Международной премии Russian Event Awards, сегодня выходит за пределы событийного туризма.

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