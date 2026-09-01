Вышний Волочёк развивает льняной бренд России

Вышний Волочёк укрепляет статус одного из центров льняного дела Верхневолжья. Фестиваль "Лён Золотой", получивший признание Международной премии Russian Event Awards, сегодня выходит за пределы событийного туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Кореевед сказал, ...
- ХЛ "Как мышки в клет...
- "Как мышки в клет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым