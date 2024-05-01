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Энтони Дэвис: «Буду все лето уговаривать Леброна остаться в «Лейкерс»

«Считаю, что мы здорово дополняем друг друга, вместе нам удалось сделать нечто особенное. Хорошая новость в том, что я буду рядом с Леброном все лето, так что у меня будет много возможностей поговорить с ним.

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