Безопасна ли вакцинация? Насущные вопросы от ученых и медиков в «докладе 57-ми»/ Специалисты объясняют, почему необходимо срочно остановить массовую вакцинацию и вернуть в медицину научный подход

Мир пристрастенЗдоровьеБезопасна ли вакцинация? Насущные вопросы от ученых и медиков в «докладе 57-ми»/ Специалисты объясняют, почему необходимо срочно остановить массовую вакцинацию и вернуть в медицину научный подход Герард Доу. Доктор. 1653 Пандемия коронавируса и то, как мир боролся с ней, вызвали к дискуссии много вопросов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladОбщество потребления не интересуют завтрашние проблемы - оно является "свиньями возле кормушки" живущими только сегодняшним днем.Татьянка ЯцукИ чего? Ну мрут люди у вас в англиях-америках от ваших Пфайзеров и Астро-Зенек...так вы и думайте, как их дорабатывать, исследовать и т.д.... Не думаю, что наши ученые намерены угробить все население России, так что не надо пугать- пуганые...galina kantorovichАга кто не хочет, пусть будет жертвой естественного отбора, вакцинироваться нужноКомментировать
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