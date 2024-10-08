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Царьград

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Спасатели успокоили, но не очень. В Ростовской области вспыхнул мощный ландшафтный пожар возле станицы Ольгинской

Спасатели успокоили, но не очень. В Ростовской области вспыхнул мощный ландшафтный пожар возле станицы Ольгинской

В управлении МЧС сообщили о том, что угрозы распространения на жилые дома нет, но дончане наблюдают зарево на огромном расстоянии.

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