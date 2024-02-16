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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Геймплей No Rest for the Wicked, No Man’s Sky: Omega, план спасения Payday 3, отход от эксклюзивов… ...

Геймплей No Rest for the Wicked, No Man’s Sky: Omega, план спасения Payday 3, отход от эксклюзивов… ...

Геймплей No Rest for the Wicked, No Man’s Sky: Omega, план спасения Payday 3, отход от эксклюзивов…Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush и Pentiment перестанут быть эксклюзивами Microsoft, а Diablo IV появится в GamePass; председатель Sony настаивает на отходе от эксклюзивности собственных игр компании; по «Аватару: Легенде об Аанге» выпустят онлайн-файтинг; IGN продемонстрировала геймплей No Rest for the Wicked — новой игры от авторов источник.

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