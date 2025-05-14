Китай и Чили укрепляют партнерство

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем, находящимся в Пекине для участия в четвертой министерской встрече Форума Китай-СЕЛАК/Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна/, сообщает russian.