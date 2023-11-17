Чудовищный взрыв под Донецком: Шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Чудовищный взрыв прогремел под Донецком, где шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки. У Водяного начинённая взрывчаткой «мотолыга» была отправлена в сторону позиций ВСУ, по дороге подорвалась на мине, разминировав, к сожалению, лишь участок пути.
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