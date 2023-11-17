Чудовищный взрыв под Донецком: Шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Русская весна",возьми за правило.прежде чем что то копиастить,проверь,падаль, а не на врага ли ты это делаешь! "Чудовищный взрыв прогремел под Донецком" и "У Водяного начинённая взрывчаткой «мотолыга» была отправлена в сторону позиций ВСУ" и "Момент взрыва был зафиксирован средствами объективного контроля" где ролик?