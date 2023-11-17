Русская весна
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Русская весна

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Чудовищный взрыв под Донецком: Шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Чудовищный взрыв под Донецком: Шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Чудовищный взрыв прогремел под Донецком, где шахид-МТЛБ для прорыва обороны врага у Авдеевки. У Водяного начинённая взрывчаткой «мотолыга» была отправлена в сторону позиций ВСУ, по дороге подорвалась на мине, разминировав, к сожалению, лишь участок пути.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Русская весна&quot;,возьми за правило.прежде чем что то копиастить,проверь,падаль, а не на врага ли ты это делаешь! &quot;Чудовищный взрыв прогремел под Донецком&quot; и &quot;У Водяного начинённая взрывчаткой «мотолыга» была отправлена в сторону позиций ВСУ&quot; и &quot;Момент взрыва был зафиксирован средствами объективного контроля&quot; где ролик?
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