Три дикие собаки прошли рекордные 4126 км по Замбии в поисках пары

Три самца гиеновидных собак из Национального парка Кафуэ в Замбии совершили путешествие, которое ни одно наземное млекопитающее Африки раньше не проходило: за девять месяцев они преодолели 4126 километров.
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