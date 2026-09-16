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Три дикие собаки прошли рекордные 4126 км по Замбии в поисках пары

Три дикие собаки прошли рекордные 4126 км по Замбии в поисках пары

Три самца гиеновидных собак из Национального парка Кафуэ в Замбии совершили путешествие, которое ни одно наземное млекопитающее Африки раньше не проходило: за девять месяцев они преодолели 4126 километров.

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