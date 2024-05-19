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Заккари Рисаше установил личный рекорд результативности (28 очков) в матче плей-офф чемпионата Франции против «Нантера»

Заккари Рисаше установил личный рекорд результативности (28 очков) в матче плей-офф чемпионата Франции против «Нантера»

19-летний французский форвард забросил 6 из 7 двухочковых, 5 из 9 трехочковых и 1 из 2 штрафных и добавил 6 подборов и 5 потерь к своей статистической линейке.

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