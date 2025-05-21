Правда ли, что Бисмарк носил кольцо с русским словом «Ничего»?

﻿﻿В Интернете циркулирует история о будущем канцлере Германии (а затем и посол) Отто фон Бисмарке, которого в русской глуши поразило непоколебимое спокойствие таксиста, который на любые вопросы и сомнения отвечал лишь: «Ничего, сэр, ничего».