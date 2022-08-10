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Почему не был взят Тбилиси

Почему не был взят Тбилиси

Ровно 14 лет назад грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии, а Россия повела себя совсем не так, как рассчитывали её противники – вопреки множеству прогнозов показала зубы и в течение пяти дней буквально разгромила войска Михаила Саакашвили.

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