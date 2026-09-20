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Журнал «Профиль»

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1,6 тыс. сбитых дронов, атака на МНПЗ и удары по домам: мэр Москвы сообщил о самой массированной атаке беспилотников

Российские силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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