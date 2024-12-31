Высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА: ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятию ВПК Украины

Утром 31 декабря Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии