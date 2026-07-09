Ставка на Game Pass не оправдалась: Xbox возвращается к консолям и эксклюзивам

После многолетней стратегии «игрового Netflix» компания вновь делает акцент на консолях, эксклюзивах и собственных франшизах, сохраняя подписку как часть экосистемыMicrosoft начала пересматривать стратегию развития Xbox, которая последние годы строилась вокруг подписки Game Pass.
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