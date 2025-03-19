Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Судя по всему крымчаки с особой благодарностью вспоминают дедушку Иосифа, который не истребил предателей и преступник...МИД Турции по-сво...
  • Misha Glusch
    и вообще - Дарданеллы и Босфор - русские...МИД Турции по-сво...
  • Vasiliy Belokurov
    НЕ БРАТЬ В ПЛЕН НИКОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Давали хлеб, фото...

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Хамит Сабиров
опозорила все свои достижения.....
Ответить
21 час.
Vladimir Lioubimcev
Фильм ведь о давних, еще советских  достижениях Родниной. Почему все так восстали против него? Это уже история...история человека... Кричи-не-кричи, ничего ведь уже не изменится...
Ответить
4 час.
Vladimir Lioubimcev
А потом, что уже было в постсоветское время - пусть новый фильм снимут о Родниной... И про Америку, и про ГД...
Ответить
4 час.
наверх