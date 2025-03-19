В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".
"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм
Комментарии
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Хамит Сабиров
опозорила все свои достижения.....
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21 час.
Vladimir Lioubimcev
Фильм ведь о давних, еще советских достижениях Родниной. Почему все так восстали против него? Это уже история...история человека... Кричи-не-кричи, ничего ведь уже не изменится...
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
А потом, что уже было в постсоветское время - пусть новый фильм снимут о Родниной... И про Америку, и про ГД...
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4 час.
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