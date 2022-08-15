AntennaDaily

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Guy Charbaut проведет эксклюзивные мастер-классы по дегустации шампанского в отелях THE OZEN COLLECTION

Guy Charbaut проведет эксклюзивные мастер-классы по дегустации шампанского в отелях THE OZEN COLLECTION

С 24 по 30 октября французский Дом шампанских вин Guy Charbaut и его владельцы Ксавье и Натали Шарбо проведут на мальдивских курортах OZEN RESERVE BOLIFUSHI и OZEN LIFE MAADHOO закрытые ужины с дегустацией изысканного французского шампанского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх