Guy Charbaut проведет эксклюзивные мастер-классы по дегустации шампанского в отелях THE OZEN COLLECTION

С 24 по 30 октября французский Дом шампанских вин Guy Charbaut и его владельцы Ксавье и Натали Шарбо проведут на мальдивских курортах OZEN RESERVE BOLIFUSHI и OZEN LIFE MAADHOO закрытые ужины с дегустацией изысканного французского шампанского.