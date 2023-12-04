Депутат Стельмах о контрактниках в пункте отбора в Балашихе: хотят защитить интересы РФ

РИАМО - 4 дек. Контрактники, которые поступают на службу в ВС РФ, хотят защитить свое Отечество и победить, сообщил РИАМО депутат партии «Единая Россия» совета депутатов городского округа Лобня Михаил Стельмах.
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