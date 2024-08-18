Кан о зарплатах в «Баварии»: «Меньше 50% от суммы оборота. Любой клуб, побеждавший в ЛЧ в последние годы, тратит на них гораздо больше»

– Как вы реагируете, когда говорят, что вы с Хасаном Салихамиджичем установили в «Баварии» очень высокие зарплаты и тем самым усложнили работу Максу Эберлю? – Зарплаты всегда согласовывались и утверждались финансовым директором и наблюдательным советом.