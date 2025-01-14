Петербург заскользил вместе с пришедшей оттепелью. В приемный покой петербургской больницы с переломом госпитализировали 57-летнего жителя Красногвардейского района.
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Петербург заскользил вместе с пришедшей оттепелью. В приемный покой петербургской больницы с переломом госпитализировали 57-летнего жителя Красногвардейского района.