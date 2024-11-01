Театр современного танца «Импульс» вернулся с наградами с конкурса в Карелии

Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель Екатерина Орехова, педагоги Анастасия Бакланова и Виталина Калмынина) с 26 по 29 октября принимал участие во Всероссийском конкурсе хореографического искусства и танцевальных сборах «Рускеальский Экспресс» […].
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