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Театр современного танца «Импульс» вернулся с наградами с конкурса в Карелии

Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель Екатерина Орехова, педагоги Анастасия Бакланова и Виталина Калмынина) с 26 по 29 октября принимал участие во Всероссийском конкурсе хореографического искусства и танцевальных сборах «Рускеальский Экспресс» […].

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