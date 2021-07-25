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Олимпийская чемпионка Сеула-1988 Салуквадзе: «Заканчиваю карьеру после Токио. Морально, физически и технически готова, но глаза постарели»

Олимпийская чемпионка Сеула-1988 в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе поделилась впечатлениями от участия в своей девятой Олимпиаде и рассказала, что заканчивает карьеру.

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