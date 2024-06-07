Дмитрий Боев

Самая оккупированная страна в мире - Германия. Разве что восточный лузер - Япония - может с ней сравниться по степени захваченности иностранными военными силами. И предложения СССР по деоккупации Германии, с демонстративным выводом ЗГВ с восточной её половины, ни для кого примером не послужили, к сожалению. И теперяшнему американскому управляющему этой территорией не стоит начинать разговоры о деэскалации, не решив этого вопроса о деоккупации собственной страны.