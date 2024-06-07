Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Саммит мира» не будет началом мирных переговоров – Шольц

«Саммит мира» не будет началом мирных переговоров – Шольц

Так называемый «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии на следующей неделе, не является началом мирных переговоров.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Шольцу,Зеленскому мешает Путин.Путину мешает коллективный запад и режим Зеленского.
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13 час.
Дмитрий Боев
Самая оккупированная страна в мире - Германия. Разве что восточный лузер - Япония - может с ней сравниться по степени захваченности иностранными военными силами. И предложения СССР по деоккупации Германии, с демонстративным выводом ЗГВ с восточной её половины, ни для кого примером не послужили, к сожалению. И теперяшнему американскому управляющему этой территорией не стоит начинать разговоры о деэскалации, не решив этого вопроса о деоккупации собственной страны.
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8 час.
С С
Уже похоже на &quot;OST-2&quot; и планчик &quot;Барбаросса-2&quot;. Нужно упреждать фашистов. Не 1941-й.
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4 час.

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