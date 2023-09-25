Фейков нет. Только достоверные новостиОбществоПодписаться"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская Politiki.net Увы, статус иноагента, не стал действенным орудием в борьбе с противниками России и ее населения.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАндрейиноагент -это враг народа. Который должен быть ликвидирован или изолирован.Ответить18 час.AAntanasВрагов народа к стенке как старые времена.Статья актуальная.Власть сама прикрывает врагов.👍👍👍👍👍.Ответить15 час.Людмила СеменоваДа, сплошной формализм.Ответить12 час.
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