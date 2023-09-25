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"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

Politiki.net Увы, статус иноагента, не стал действенным орудием в борьбе с противниками России и ее населения.

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Комментарии
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Андрей
иноагент -это враг народа. Который должен быть ликвидирован или изолирован.
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18 час.
A
Antanas
Врагов народа к стенке как старые времена.Статья актуальная.Власть сама прикрывает врагов.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Людмила Семенова
Да, сплошной формализм.
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12 час.

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