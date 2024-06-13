Дешевая видеокарта с 8 ГБ памяти, но с 64-битной шиной. ASRock представила Radeon RX 6500 XT 8GB

Компания ASRock выпустила новую видеокарту Radeon RX 6500 XT. Это одно из самых малопроизводительных современных решений на рынке в сегменте дискретных настольных 3D-карт, и такие адаптеры сейчас стартуют примерно со 150 евро.
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