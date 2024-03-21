Мрачные перспективы Чёрного континента. Африканские порты упускают грузопотоки, перенаправляемые из Красного моря

Эксперты констатируют, что устаревшая и неэффективная портовая инфраструктура Африки снижает шансы континента заработать на увеличении потока судов, которые избегают атак хуситских повстанцев в Красном море и идут в обход Африки.
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