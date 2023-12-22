Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

Сегодня в стране отмечается День энергетика Ежедневно более 120 тысяч специалистов в сфере энергетики работают не покладая рук, чтобы обеспечить теплом и электричеством миллионы жителей Москвы и сотни тысяч организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии