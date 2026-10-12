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Тульские новости

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В Туле открыли памятник промышленнику Никите Демидову

В Туле открыли памятник промышленнику Никите Демидову

Памятник промышленнику Никите Демидову в Туле изображает кузнеца с обнаженным торсом и молотом, его высота вместе с постаментом — 7 метров.

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