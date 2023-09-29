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Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту»

Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту»

Чемпионат Португалии 7-й тур Бенфика – Порту Дата проведения 29 сентября, 22.15, «Эштадиу да Луш» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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