☝️Вот такая обстановка на одном из избирательных участков в Симферополе Больше 20 человек ждали открытия участка с самого утра, чтобы отдать голос за своего кандидата.
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☝️Вот такая обстановка на одном из избирательных участков в Симферополе Больше 20 человек ждали открытия участка с самого утра, чтобы отдать голос за своего кандидата.