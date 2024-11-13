Краснодар – самый аварийный город Кубани: на каких еще участках нужно быть предельно внимательным?

Лидером по количеству ДТП стал Краснодар: 806 аварий, 72 погибших и 1008 пострадавших. Второе место занимает Сочи (512 аварий, 47 погибших, 631 пострадавший), за ним следует Анапа (269 аварий, 12 погибших, 314 пострадавших).
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