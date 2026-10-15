Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что онкомаркеры не позволяют самостоятельно подтвердить или исключить рак, поскольку их показатели могут оставаться нормальными даже при наличии заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Замминистра Керим...
- Сенатор Джабаров:...
- JF Политолог: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым