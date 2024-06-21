ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ШАМАНОВА О "ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ" УСЛЫШАЛИ. СЛОВО ВЗЯЛ ДЮМИН: МО ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧИЛОСЬ В ПРОЦЕСС

Алексей Горшков

Вообще-то - если тщательно посмотреть, то и в СССР профессиональных военных, ставших Наркомами и Министрами Обороны было гораздо меньше половины! Настоящие ли военные Троцкий, Фрунзе, Ворошилов? Даже Устинов - далеко не боевой генерал - начавший высшую карьеру в Наркомате вооружений! Все ступеньки военной службы - от курсанта до Министра Обороны - прошёл, пожалуй, только Язов! Так что больно-то перегибать палку не стоит, знание службы с "азов" - конечно хорошо, но о профессионализме мало, что говорит! Бил ведь не имевший военного образования Фрунзе белых военных профессионалов! Конечно это нескромно, но я в пример себя приведу. По образованию я историк, но всю жизнь - совершенно для себя неожиданно - прослужил в милиции (в армии,насколько я знаю - бывших профессиональных "вояк" много у нас было - проблема ТА ЖЕ). Начинал, правда, с лейтенанта, с "земли", НО НЕ С КУРСАНТА !!! В профессии худшим не был, даже в своё время был признан одним из лучших следователей МВД Республики Татарстан, в потом был переведён с "земли" в республиканское Министерство, причём в Контрольно-методический отдел Главного следственного управления, и - ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ - учил профессиональных ЮРИСТОВ - следователей и их начальников - правильно уголовные дела расследовать! По-моему - назначение в силовые структуры гражданских специалистов другой симптом освещает - СЛИШКОМ МНОГО уж там "штатных единиц", где не требуются профессионалы - ИМЕННО СИЛОВИКИ !!! Это, кстати, ведь БОГАТЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭКОНОМИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ !!! Соотношение между собственно силовыми и "обеспечивающими" службами КАРДИНАЛЬНО менять надо! У нас же: "Один с сошкой - а семеро с ложкой"! Я работал и "на земле", и в Министерстве - и пришёл к выводу - НАСТОЯЩИЕ менты - те, которые действительно с преступностью борются - в ПОДАВЛЯЮЩЕМ меньшинстве, большинство аттестованных сотрудников жуликов и в глаза не видели! По-моему аттестовывать надо только настоящих - следаков, оперов, ППС-ников, участковых, и т. п.! А у нас большинство - разновсяческие бухгалтера, кадровики, тыловики, и т. д.! Спору нет - они не паразиты и нужны, НО ЗАЧЕМ ИХ АТТЕСТОВЫВАТЬ ?! Могут и вольнонаёмными быть - сколько государство средств сэкономит! Кажется мне, что подобное было ещё и в царской армии! Допустим, читая "Цусиму", я обратил внимание на массу нестроевых кондуктОров и боцманматов на корабле - они были - по современному говоря - аттестованными, но деятельностью занимались чисто хозяйственной, не связанной с боевой подготовкой! Или "Хождение по мукам" - Рощин, мне показалось - во время Первой Мировой войны был ИНТЕНДАНТОМ - иначе почему до революции он с фронта постоянно в Питер по хозяйственным делам катался? По-моему,организационно РККА, впоследствии - Советская Армия, была построена на основе Русской Императорской Армии, взяв оттуда не только лучшее! Это было даже в мелочах. В книге графа Игнатьева "Пятьдесят лет в строю" - он, генерал и Русской, и Красной армий вспоминает Парад Красной Армии на Красной площади в 1930-каком-то году и удивляется АНАЛОГИЧНОСТИ параду царской армии на Марсовом Поле - даже очерёдность подобранных по мастям лошадей совладала! Так что - проблемы не в советском строе, а ГЛУБЖЕ !!!